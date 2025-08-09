На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В «Спартаке» хорошая зарплата»: легенда сборной России дважды отказывал «Тоттенхэму»

Экс-игрок Павлюченко рассказал об отказах от предложений «Тоттенхэма»
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в подкасте Федора Смолова на YouTube-канале Smol Talk вспомнил, как дважды отказывал лондонскому «Тоттенхэму».

«Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня все устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, все хорошо, а тут в Англию сразу, блин, это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребенок маленький», — поделился он.

Павлюченко играл за лондонский клуб с 2008 по 2012 год.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.

Ранее ФНС заблокировала счета объявленного в розыск футболиста Евгения Савина из-за долга в 7 млн.

