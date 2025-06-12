На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок сборной России рассказал, как Сафонов повлиял на Доннарумму

Экс-футболист Деменко: из-за Сафонова Доннарумма стал лучше играть
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Матвей Сафонов смог в свой первый сезон в французском «Пари Сен-Жермен» составить реальную конкуренцию звездному основному вратарю команды и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.

«Считаю, да. Мы все-таки видели, как Доннарумма, основной вратарь сборной Италии, себя чувствовал! Но где-то Матвей дал ему конкуренцию, и мы видели моменты, что итальянец сомневался. И благодаря Сафонову где-то он стал лучше играть. Конкуренция приводит к росту уровня игрока», — отметил Деменко.

Сафонов после перехода из «Краснодара» за 20 млн евро провел десять матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, а также две встречи в Лиге чемпионов, став обладателем четырех трофеев. «ПСЖ» в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что второй бомбардир РПЛ может перейти в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами