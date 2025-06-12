Бывший игрок сборной России рассказал, как Сафонов повлиял на Доннарумму

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Матвей Сафонов смог в свой первый сезон в французском «Пари Сен-Жермен» составить реальную конкуренцию звездному основному вратарю команды и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.

«Считаю, да. Мы все-таки видели, как Доннарумма, основной вратарь сборной Италии, себя чувствовал! Но где-то Матвей дал ему конкуренцию, и мы видели моменты, что итальянец сомневался. И благодаря Сафонову где-то он стал лучше играть. Конкуренция приводит к росту уровня игрока», — отметил Деменко.

Сафонов после перехода из «Краснодара» за 20 млн евро провел десять матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, а также две встречи в Лиге чемпионов, став обладателем четырех трофеев. «ПСЖ» в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что второй бомбардир РПЛ может перейти в «Зенит».