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Экс-футболист назвал сумму, которую должны платить футболистам

Пономарев предложил РФС платить футболистам не более 10 тысяч долларов в месяц
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев предложил Российскому футбольному союзу (РФС) понизить зарплату футболистам и платить им не более 10 тысяч долларов в месяц. Его слова приводит Legalbet.

«Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — заявил Пономарев.

Также он вспомнил, что во времена своей карьеры получал 300 рублей, когда автомобиль «Волга» стоил 6000 рублей.

«Как-то жили, гуляли. На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет! Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты», — добавил Пономарев.

Всем недовольным данным предложенным нововведением экс-футболист посоветовал ехать на Запад за большими зарплатами.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц. Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлевминимум 150 тысяч рублей, а голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что у него «одни бутсы стоят дороже».

Ранее экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ошибся в курсе евро, называя сумму трат в Москве.

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