«30 тысяч рублей — это 3 тысячи евро?» Абаскаль о стоимости жизни в Москве

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что мог бы прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц, ошибившись в курсе евро. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!» — заявил он.

По нынешнему курсу €3 тысячи — это примерно 315 тысяч рублей.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц. Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев — минимум 150 тысяч рублей, а голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что у него «одни бутсы стоят дороже».

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

Ранее Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.