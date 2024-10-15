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Вратарь «Зенита» рассказал, что спокойно мог бы жить на 30 тысяч в месяц

Вратарь «Зенита» Латышонок: могу жить на 30 тысяч в месяц

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Алексей Даничев/РИА Новости

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что может жить на 30 тысяч рублей в месяц, передает «Советский спорт».

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание — на базе. Понятно, что есть коммуналка. Отправляю деньги матери и крестной. Тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше», — сказал Латышонок.

14 июня «Зенит» объявил о том, что голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок стал игроком команды. Он подписал с действующими чемпионами страны четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Также за Латышонка хотел побороться «Спартак». Но вратарь выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Латышонок провел 11 матчей.

Ранее бывший вратарь «Зенита» рассказал о перспективах Латышонка в команде.

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