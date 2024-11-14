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Экс-футболист РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц

Экс-футболист «Спартака» Яковлев: в месяц трачу минимум 150 тысяч рублей

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Broke Boys FC

Экс-полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал о своих тратах за месяц. Об этом он заявил на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«В обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч. Квартплата, плюс дорогие продукты, бензин, такси, одежда», — сказал Яковлев.

Также бывший спартаковец отметил, что на клубной базе хватит и 30 тысяч рублей, о которых говорил вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.

Помимо «Спартака», 33-летний Яковлев представлял «Крылья Советов», «Мордовию» и «Анжи».

Ранее о невозможности прожить на 30 тысяч рублей заявляли экс-футболист Юрий Жирков и хавбек «Пари НН» Мамаду Майга.

Ранее Жирков обвинил молодежь в занятии бесполезной фигней.

Ранее игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, сколько денег он тратит в месяц.

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