Экс-футболист РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц

Экс-полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал о своих тратах за месяц. Об этом он заявил на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«В обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч. Квартплата, плюс дорогие продукты, бензин, такси, одежда», — сказал Яковлев.

Также бывший спартаковец отметил, что на клубной базе хватит и 30 тысяч рублей, о которых говорил вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.

Помимо «Спартака», 33-летний Яковлев представлял «Крылья Советов», «Мордовию» и «Анжи».

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