Вратарь «Краснодара» о жизни на 30 тысяч рублей: у меня бутсы стоят дороже

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц, передает Sport24.

«У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30—35 тысяч», — сказал Агкацев.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев — минимум 150 тысяч рублей.

1 декабря московский «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

Ранее лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу.