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Российский футболист рассказал, сможет ли прожить на 100 тысяч рублей в месяц

Живоглядов: я бы не смог прожить на 100 тысяч рублей в месяц, у меня трое детей
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РИА Новости

Российский футболист Дмитрий Живоглядов заявил, что не смог бы прожить на сумму меньше 100 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это возможно, если ты живешь на базе и никуда не выходишь. На своем примере скажу, что я бы так не смог — у меня трое детей. Секции, кружки для детей и так далее, траты жены. Постоянной суммы нет. Меньше миллиона рублей в месяц? Точно меньше», — заявил Живоглядов.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц. Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлевминимум 150 тысяч рублей, а голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что у него «одни бутсы стоят дороже».

Ранее Александр Мостовой рассказал, возможно ли прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц.

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