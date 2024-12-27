Мостовой рассказал, возможно ли прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц

Мостовой: прожить на 30 тысяч рублей в месяц нереально

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что прожить на 30 тысяч рублей в месяц в Москве нереально. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался — тогда да. А машину водой заправлять, что ли?» — заявил Мостовой.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев — минимум 150 тысяч рублей, а голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что у него «одни бутсы стоят дороже».

«У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30—35 тысяч», — сказал Агкацев.

Ранее лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу.