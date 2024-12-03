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Лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу

Игрок Газинский считает, что форвард «Краснодара» Сперцян готов играть в Европе

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FCKrasnodar/Twitter

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян имеет все возможности заиграть в европейском чемпионате. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил его одноклубник Юрий Газинский.

«Попробовать себя там можно всегда. Тут вопрос в том: готов ли к этому сам Эдуард. На мой взгляд, по тому, что я вижу, он готов к отъезду в Европу. Сперцян — футболист высокого уровня, что он и показывает на поле. Поэтому думаю, что у него есть все возможности, чтобы играть в Европе», — сказал Газинский.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» идет на втором месте, после 17-ти туров набрав 38 очков и на балл отставая от лидирующего «Зенита». В прошедшем туре «быки» дома разгромно уступили московскому «Спартаку» 0:3, который набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Ранее экс-игрок Колыванов заявил, что ЦСКА по составу мог бы бороться за место в тройке.

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