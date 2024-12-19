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Губернатор Самарской области ответил, занимается ли «Зенит» подкупом судей

Губернатор Федорищев заявил, что «Зенит» подкупом судей не занимается

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире программы «Очная ставка» заявил, что петербургский «Зенит» не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу с подкупом судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я знаю точно, что «Зенит» такой деятельностью не занимается. Уважаемая команда, профессиональная. Я точно знаю, что там прозрачные, чистые правила футбола», — заявил он.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

«Зенит» — действующий чемпион России. Команда выиграла шесть последних розыгрышей РПЛ.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сравнил ситуацию «Крыльев Советов» с бандитизмом.

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