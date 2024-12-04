Полиция проводит проверку по поводу заявления губернатора о коррупции в футболе

Полиция организовала проверку по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД России.

«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указано в заявлении.

26 ноября глава Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее Федорищев заявил, что готов «ответить за базар».