Собрание РПЛ опубликовало заявление по поводу сообщений о коррупции в судействе

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило с заявлением в своем Telegram-канале на фоне сообщений о коррупции в судействе от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, отметив, что все клубы РПЛ последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают проявления коррупции.

Также собрание РПЛ направило письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

«Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем готовность принять участие в данном процессе, инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС. Также готовы инициировать обращение в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

Ранее в Минспорта отреагировали на заявление губернатора Самарской области о коррупции.