В РПЛ увидели только два решения коррупционного скандала

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

«Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесен по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я все сделаю для того, чтобы не было финала, когда все успокоится, а мы останемся запачканными», — заявил Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание РПЛ.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, набрав за 16 туров 15 очков. Следующий матч в РПЛ самарская команда проведет на выезде и сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в РПЛ пригрозили наказанием «Крыльям Советов» в случае доказанного факта коррупции.