Клуб РПЛ должен 36 млн рублей за взятки судьям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» должен заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. Видео совещания доступно в Telegram-канале Федорищева.

«Два месяца назад ко мне пришел один из функционеров «Крыльев». Он рассказал о долге порядка 36 миллионов рублей. Клуб должен 36 миллионов, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — сказал Федорищев.

Федорищев заявил, что функционер не рассказал, что это за долг, «так как это преступление».

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее «Зениту» предрекли крах.