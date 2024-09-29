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Дзюба рассказал о самом обидном оскорблении

Дзюба заявил, что привык слушать оскорбления в свой адрес

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ФК «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:0) заявил, что привык слушать оскорбления, если находится не в форме. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят и говорят, что я в порядке. А если я не забью в следующей игре и мы проиграем, то все скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и ненужным, когда я был без команды», — заявил Дзюба.

36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

Команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака». «Акрон» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Обе игры пройдут в субботу, 5 октября.

Ранее Валерий Карпин жестко ответил на обвинения Артема Дзюбы в том, что он его когда-то обидел.

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