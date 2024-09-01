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Чемпион «Большого шлема» предрек Синнеру проблемы в следующем матче

Экс-теннисист Ольховский: в матче Синнера с Полом будет борьба

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Yves Herman/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, за карьеру выигравший два одиночных и 20 парных турниров, дважды доходивший до финалов турниров «Большого шлема» в парном разряде и побеждавший на двух «шлемах» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертого круга US Open между итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом.

«Синнер – на бумаге явный фаворит, а по игре Пол сейчас смотрится очень уверенно. Думаю, у них сейчас реально будет борьба. И если Медведева в своем матче я действительно считаю фаворитом, то у Синнера с Полом нужно будет смотреть на расклады по ходу матча – будет тяжелый и интересный поединок», — считает Ольховский.

Синнер занимает первое место в мировом рейтинге АТР, Пол располагается на 14-й позиции. Соперники встречались трижды, и перевес в личных встречах на стороне итальянца – 2-1. Победитель их поединка в четвертьфинале встретится либо с Даниилом Медведевым, либо с португальцем Нуну Боржешем.

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