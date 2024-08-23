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Стало известно наказание Клаудиньо за мат в игре с «Химками»

Игрок «Зенита» Клаудиньо наказан за мат в игре с «Химками» штрафом в 250 тысяч

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РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо за мат по ходу матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) будет наказан штрафом в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, данное наказание может быть обжаловано футболистом.

«Наказание следующее — за оскорбительное поведение игрока оштрафовать футболиста Клаудиньо на 250 тысяч рублей. Это максимально возможная санкция», — заявил Григорьянц.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак», с которым в предстоящем туре предстоит сыграть сине-бело-голубым, идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, сыграет ли Клаудиньо со «Спартаком».

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