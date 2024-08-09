Египетский борец задержан полицией по обвинению в сексуальном насилии во время ОИ‑2024

Египетский борец задержан полицией и обвиняется в сексуальном насилии во время Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на издание Le Parisien.

Источник сообщает, что это произошло 9 августа в 4:30 по парижскому времени. Также он утверждает, что данный борец принимал участия в соревнованиях в Париже.

На Играх в Париже ранее были отстранены американский тренер и отец хорватской дзюдоистки.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее стало известно, кто из звезд выступит на закрытии Олимпиады.