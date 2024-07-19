«В ней нет перспектив»: Тарасова разнесла сменившую гражданство российскую фигуристку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала Софью Самоделкину, которая сменила российское спортивное гражданство на казахстанское, и заявила, что не видит в ней перспектив. Ее слова приводит РИА Новости.

«Какие медали Олимпиады? С таким катанием последние места занимают и медали не дают. Нет, нельзя в ней разглядеть перспективы на будущее», — заявила Тарасова.

17 июля Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. 17-летняя фигуристка, которая занимается у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, набрала за две программы 161,43 балла.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

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