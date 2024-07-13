Овечкин рассказал, как отреагирует, если его посадят в запас

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, какие действия предпримет, если главный тренер «столичных» Спенсер Карбери решит посадить его в запас.

«После игры я с ним поговорю, скажу, объясни мне причину. Но если видно, что у меня не клеится, форчек не делаю, еще что-то. Конечно, он меня посадит, а потом мне это все объяснит», — заявил Овечкин.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин назвал Евро-2024 провальным для Криштиану Роналду.