«Реал» может купить вратаря сборной Португалии вместо украинского голкипера

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта может перейти в мадридский «Реал». Как утверждает издание AS, в клубе рассматривают его в качестве замены украинскому голкиперу Андрею Лунину.

По данным источника, Лунин хочет остаться в «королевском клубе» и при этом иметь игровую практику. Его текущий контракт с мадридцами рассчитан до лета 2023 года. Однако тренерский штаб «Реала» рассчитывает на него лишь как на второго вратаря после бельгийца Тибо Куртуа. Таким образом, если Лунин уйдет из команды, вместо него может быть приобретен голкипер «Порту» Диогу Кошта, на текущем чемпионате Европы отразивший три 11-метровых в серии послематчевых пенальти против Словении.

Препятствием для приобретения Кошты могут стать отступные: сообщается, что в его контракте прописана сумма в размере €75 млн. Учитывая, что «Порту» испытывает финансовые трудности, вряд ли португальский клуб будет готов расстаться с голкипером за меньшую стоимость.

27 июня статистический сайт WhoScored признал Лунина худшим игроком Евро-2024. Вратарь получил оценку 3.8. Он сыграл в матче первого тура группового этапа против Румынии, в котором украинцы проиграли со счетом 0:3.

Лунин может оказаться в одной команде с российским голкипером Матвеем Сафоновым, которого «ПСЖ» купил у «Краснодара» за €20 млн в текущее летнее трансферное окно. О подписании контракта, срок которого рассчитан до 2029 года, было объявлено 14 июня.

В прошлом сезоне Лунин провел за «Реал» 21 матч в чемпионате Испании и 8 матчей в Лиге чемпионов. Он стал основным вратарем команды, когда травмировался Куртуа.

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