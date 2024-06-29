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Украинец Лунин может перейти в «ПСЖ», где выступает россиянин Сафонов

Андрей Лунин может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ»

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Global Look Press

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин находится в сфере интересов парижского «ПСЖ». Об этом сообщает Defensa Central.

В Испании осознают, что Лунин вновь станет вторым номером команды, когда после травмы восстановится голкипер Тибо Куртуа. Подобное развитие событий заставляет голкипера задуматься о смене команды, и клуб готов выставить его на трансфер, если он не подпишет новый контракт.

«ПСЖ», в свою очередь, продолжает укреплять вратарскую линию из-за нестабильной игры Джанлуиджи Доннаруммы и вероятного ухода Арнау Тенаса.

27 июня статистический сайт WhoScored признал Лунина худшим игроком Евро-2024. Вратарь получил оценку 3.8. Он сыграл в матче первого тура группового этапа против Румынии, в котором украинцы проиграли со счетом 0:3.

Украинец Лунин может оказаться в одной команде с российским голкипером Матвеем Сафоновым, которого «ПСЖ» купил у «Краснодара» за €20 млн в текущее летнее трансферное окно. О подписании контракта, срок которого рассчитан до 2029 года, было объявлено 14 июня.

Ранее Джанлуиджи Буффон назвал «ПСЖ» большим шагом вперед для Сафонова.

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