Ветеран ЦСКА: сборной Украины просто не повезло на Евро-2024

Сборная Украины не пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2024 из-за того, что ей не повезло. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Первую игру они провалили, потом собрались и могли рассчитывать на выход в плей-офф. Конечно, обидно не выходить из группы по дополнительным показателям. Команда приехала на Евро показывать уровень, но тот же Довбик, который разрывал Ла Лигу, здесь вообще себя не проявил. Это тяжело и психологически, и физически. Но трудно судить, когда ты не видишь изнутри команду. Могу сказать, что с такой игрой у них был шанс, просто не повезло», — констатировал Масалитин.

Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако Украина заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на европейском первенстве с разгромного поражения от Румынии 0:3, затем победили Словакию 2:1 и сыграли вничью с Бельгией 0:0.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее экс-футболист Деменко заявил, что в матче ЧЕ Франция — Бельгия нет фаворита.