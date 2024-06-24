Стали известны шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024

Стали известны шансы национальной сборной Украины на выход в плей-офф чемпионата Европы 2024 года в Германии.

По данным суперкомпьютера Opta, команда под руководством Сергея Реброва после победы над сборной Словакии во втором туре может попасть в 1/8 финала с вероятностью в 61%. При этом шансов на победу в турнире у украинской сборной нет.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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