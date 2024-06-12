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Умер легенда НБА Джерри Уэст

Журналист Чарания: легенда НБА Джерри Уэст умер на 87-м году жизни

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Allen Berezovsky/Getty Images

Легендарный баскетболист и руководитель команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Уэст умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Репортер Крис Хэйнс рассказал, что Уэст умер у себя дома. Причины смерти не уточняются.

Уэст стал в 1972 году чемпионом НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал на протяжении всей карьеры.

Современная эмблема НБА, на которой изображен ведущий мяч игрок, используется с сезона-1971/72. Большинство экспертов утверждает, что для создания логотипа использовался силуэт Уэста. НБА не подтверждает эту гипотезу.

Ранее знаменитый тренер, член Зала славы мирового фигурного катания Фрэнк Кэрролл ушел из жизни в возрасте 85 лет. Кэрролл известен работой со многими фигуристами, которые занимали высшие места на крупнейших международных соревнованиях.

Ранее велогонщик Алексей Цатевич скончался на 35‑м году жизни.

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