Мбаппе рассказал, когда объявит о переходе в новый клуб

Французский нападающий Килиан Мбаппе, который покидает парижский «ПСЖ» после завершения сезона-2023/24, рассказал, когда сделает объявление о переходе в новую команду. Его слова приводит издание L'Еquipe.

«Я объявлю о своем новом клубе в свое время. Я думаю, что до объявления осталось всего несколько дней. Ждите анонса», — заявил он.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский клуб. Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее «ПСЖ» выиграл Кубок Франции.