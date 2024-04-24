Легенда ЦСКА опозорил игроков клуба

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейский клуб по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен попадать в тройку призеров.

По его словам, обойма игроков, которая составляет костяк красно-синих, позволяет рассчитывать на медали чемпионата России.

«С таким составом, который есть сейчас у армейцев, они должны попадать в тройку однозначно. Но с той игрой, которую они сейчас демонстрируют... Они просто никакие, это позор. Нет ничего — никаких связей, никаких умных решений. Ничего нет, играют как попало, каждый сам за себя. Это неправильно», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее тренера ЦСКА обвинили во всех проблемах команды.