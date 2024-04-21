Дзюбе предрекли работу в Госдуме

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, заявил, что форвард может пойти работать в Госдуму, передает Sport24.

«Что касается будущего Дзюбы, то он может пойти работать тренером, либо в шоу-бизнес. Еще есть вариант с Госдумой. В будущем вижу Артема на телевидении. Будет делать там рекламу», — сказал Шупляков.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Пари НН».

Ранее тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что Дзюба является частью команды.