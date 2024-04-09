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Российский хоккеист отказался играть в НХЛ из-за геополитической ситуации

Игрок «Локомотива» Каюмов заявил, что не уехал в НХЛ из-за любви к России

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РИА Новости

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о возможности перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает Sport24.

«Контракт с «Локо» — окончательный отказ от НХЛ? Я думаю, нет. Все зависит только от меня. От того, как я буду играть, как буду стараться. В любом возрасте можно поехать в НХЛ. Я никакую дверь не закрывал. Мог ли уехать в НХЛ? Да, недавно была такая возможность. Но я хотел играть в России, в Ярославле. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну», — сказал Каюмов.

8 апреля «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл «Трактор» со счетом 3:0. Благодаря этой победе ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина.

Во втором полуфинале «Металлург» играет с «Автомобилистом». Перевес на стороне магнитогорцев 2:1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они вылетели в первом раунде.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист стал звездой недели в НХЛ.

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