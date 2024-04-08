Психолог назвал поведение Абаскаля на публике непрофессиональным

Спортивный психолог Вадим Гущин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает непрофессиональным поведение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на публике во время общения с прессой.

По его словам, испанец во время общения со СМИ неумело старается замаскировать имеющийся стресс.

«Со стороны это вызывает сожаление. Но он — профессионал и его поведение не соответствует профессиональным меркам. Абаскаль — как боксер, которого прижали в угол. И ждать от него адекватных реакций странно», — заявил Гущин.

Встреча 23-го тура РПЛ против «Динамо», которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

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