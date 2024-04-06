Назван самый принципиальный соперник «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «красных дьяволов» с «Ливерпулем» в 32-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). В комментарии odds.ru он заявил, что игра будет тяжелой для обеих команд, но выразил надежду, что «МЮ» сможет зацепиться за четвертое место по итогам чемпионата.

«Несмотря на то, что «Ливерпуль» уже одержим мыслью о чемпионстве, «Манчестеру» будет тяжело принимать дома лидера. Даже если команда не борется за определенные места, команда Клоппа считается злейшим врагом для «МЮ». Не «Манчестер Сити», а «Ливерпуль». Так что игра будет интересной. Жду от своей бывшей команды только положительные результаты. Еще есть шансы закрепиться в топ-4 АПЛ», — считает Канчельскис.

По его мнению, «Ливерпуль» будет стремиться взять реванш за поражение в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 3:4. Он призвал «манкунианцев» сконцентрироваться, напомнив, что этот сезон — последний для Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля», и его футболисты будут делать все, чтобы порадовать своего наставника.

Матч между «МЮ» и «Ливерпулем» состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 7 апреля. Игра начнется в 17:30 по московскому времени. В настоящее время «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков, на два балла опережая идущий вторым «Арсенал» и на три очка — замыкающий тройку «Манчестер Сити». «Юнайтед» с 48-мя баллами расположились на шестом месте.

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