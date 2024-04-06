Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый принципиальный соперник «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок Канчельскис назвал «Ливерпуль» злейшим врагом «МЮ»

close
100%
Molly Darlington/Reuters

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «красных дьяволов» с «Ливерпулем» в 32-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). В комментарии odds.ru он заявил, что игра будет тяжелой для обеих команд, но выразил надежду, что «МЮ» сможет зацепиться за четвертое место по итогам чемпионата.

«Несмотря на то, что «Ливерпуль» уже одержим мыслью о чемпионстве, «Манчестеру» будет тяжело принимать дома лидера. Даже если команда не борется за определенные места, команда Клоппа считается злейшим врагом для «МЮ». Не «Манчестер Сити», а «Ливерпуль». Так что игра будет интересной. Жду от своей бывшей команды только положительные результаты. Еще есть шансы закрепиться в топ-4 АПЛ», — считает Канчельскис.

По его мнению, «Ливерпуль» будет стремиться взять реванш за поражение в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 3:4. Он призвал «манкунианцев» сконцентрироваться, напомнив, что этот сезон — последний для Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля», и его футболисты будут делать все, чтобы порадовать своего наставника.

Матч между «МЮ» и «Ливерпулем» состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 7 апреля. Игра начнется в 17:30 по московскому времени. В настоящее время «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков, на два балла опережая идущий вторым «Арсенал» и на три очка — замыкающий тройку «Манчестер Сити». «Юнайтед» с 48-мя баллами расположились на шестом месте.

Ранее Канчельскис рассказал, получится ли у тренера Слуцкого карьера в Китае.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами