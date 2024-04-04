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Арбитр удалил футболиста, которого оскорбляли на расовой почве во время матча

The Guardian: арбитр удалил футболиста, которого оскорбляли на расовой почве

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MARCA/YouTube

В матче Третьей лиги Испании главный арбитр удалил вратаря «Райо Махадаонда» Шейха Сарра, который во время матча покинул поле и подошел к фанатам, которые предположительно оскорбили его на расовой почве, передает The Guardian.

«То, что они говорили, было очень печально и некрасиво. Я схватил болельщика и спросил, почему он оскорбляет меня. Мое отношение не было агрессивным, я просто хотел спросить его почему», — сказал Сарр.

Ранее нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции, когда журналист задал вопрос о расизме по отношению к нему.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за «Фламенго». В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

Ранее Килиан Мбаппе поддержалл вратаря «Милана» после расистского скандала.

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