Возлюбленная Роналду показала фото в полупрозрачном платье

Возлюбленная Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес выложила в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она позирует в полупрозрачном платье.

Криштиану Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Роналду уже сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьбу пара пока не сыграла. Нападающий «Аль-Наср» не любит комментировать эту тему, но он отмечал, что счастлив с Джорджиной.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 в нижнем белье подвигала бедрами на камеру.