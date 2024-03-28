Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Харри

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, обыграв в двух сетах представителя Чили Николаса Харри.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

В полуфинале Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 29 марта. Время начала полуфинальной встречи будет объявлено позже.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. В 1/8 финала Карен Хачанов в двух сетах уступил представителю Германии Александру Звереву.

Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $8,9 млн. Даниил Медведев является действующим обладателем титула.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее была названа наиболее прогрессирующая российская теннисистка.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами