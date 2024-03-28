Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, обыграв в двух сетах представителя Чили Николаса Харри.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

В полуфинале Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 29 марта. Время начала полуфинальной встречи будет объявлено позже.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. В 1/8 финала Карен Хачанов в двух сетах уступил представителю Германии Александру Звереву.

Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $8,9 млн. Даниил Медведев является действующим обладателем титула.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

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