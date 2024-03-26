В РФС назвали две европейские сборные, которые хотят сыграть с Россией

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) и член Совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин ответил, кто из европейских сборных готов сыграть с Россией. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Только Сербия и Белоруссия. Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное — их уровень. Переход в Азию? Сегодня мы живем с теми решениями, которые приняты РФС. Будут иные решения — значит, будем жить с ними», — сказал Сорокин.

21 марта сборная России впервые за последние два года сыграла с европейской сборной. Подопечные Валерия Карпина в Москве разгромили Сербию со счетом 4:0. На июнь 2024 года запланирована игра в Минске со сборной Белоруссии.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее Черчесов высказался об уровне сборной России.