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«Он перепишет историю спорта»: чемпион ОИ о погоне Овечкина за Гретцки

Кожевников: покорение Овечкиным рекорда Гретцки будет знаменательной вещью

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что после покорения рекорда канадца Уэйна Гретцки российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перепишет историю спорта. Об этом он заявил LiveResult.

«Конечно! Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта! Столько лет этот рекорд держится. Тем более, со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта», — сказал Кожевников.

23 марта Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Каролины Харрикейнз».

Всего в текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 66 матчей, отметившись 24 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.

Гретцки за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 48 шайб — на данный момент на счету россиянина 846 шайб.

Ранее погоню Овечкина за Гретцки назвали проблемой «Вашингтона».

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