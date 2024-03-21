Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна зарплата Далера Кузяева в «Гавре»

L'Equipe: футболист «Гавра» Кузяев зарабатывает €80 тысяч в месяц

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист французского «Гавра» Далер Кузяев зарабатывает в клубе €80 тысяч в месяц. Об этом передает издание L'Equipe.

Кузяев находится на втором месте в списке самых высокооплачиваемых игроков команды. Больше него зарабатывает только Мохамед Байо.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Хавбек подписал контракт до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит».

В текущем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 22 матча, забив два мяча.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр» занимает 13 место, набрав 27 очков. На первой строчке идет «ПСЖ», имея в активе 59 баллов. На втором месте идет «Брест», набрав 47 очков. Замыкает тройку сильнейших «Монако», за который выступает представитель России Александр Головин, имея в активе 46 очков.

С сезона-2023/24 французская Лига 1 сократилась с 20 до 18 команд.

В следующем матче «Гавр» примет на своем поле «Монпелье». Игра состоится 31 марта.

Ранее футболист «Зенита» покинул расположение сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами