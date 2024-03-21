Стала известна зарплата Далера Кузяева в «Гавре»

Футболист французского «Гавра» Далер Кузяев зарабатывает в клубе €80 тысяч в месяц. Об этом передает издание L'Equipe.

Кузяев находится на втором месте в списке самых высокооплачиваемых игроков команды. Больше него зарабатывает только Мохамед Байо.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Хавбек подписал контракт до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит».

В текущем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 22 матча, забив два мяча.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр» занимает 13 место, набрав 27 очков. На первой строчке идет «ПСЖ», имея в активе 59 баллов. На втором месте идет «Брест», набрав 47 очков. Замыкает тройку сильнейших «Монако», за который выступает представитель России Александр Головин, имея в активе 46 очков.

С сезона-2023/24 французская Лига 1 сократилась с 20 до 18 команд.

В следующем матче «Гавр» примет на своем поле «Монпелье». Игра состоится 31 марта.

Ранее футболист «Зенита» покинул расположение сборной России.