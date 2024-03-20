Правило офсайда в футболе могут изменить в 2025 году

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить трактовку правила офсайда в 2025 году, передает Marca.

По новым правилам положение вне игры будет считаться тогда, когда игрок атакующем команды опережает предпоследнего футболиста соперника (включая вратаря) всем телом. Сейчас достаточно опережать предпоследнего футболиста любой частью тела, которой можно забить мяч.

Правило проходит испытания с ноября 2023 года на юношеских турнирах в Италии и Швеции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Ранее Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Антуана Гризманна.