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Экс-тренер «Авангарда» назвал проблемы, которые могут помешать Овечкину догнать Гретцки

Канарейкин: генетика у Овечкина чумовая, но все равно здоровье иногда подводит

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова передает LiveResult.

«Он подбирается к 25 шайбам за этот сезон. Так или иначе за два сезона реально 50 шайб забросить. Будем надеяться, что следующие сезоны будут более удачными, чем этот. Главное, чтобы старые проблемы не возвращались к нему и не мешали.

Природу не обманешь, ему уже под 40 лет. От этого зависит физическое состояние. Конечно, генетика у него чумовая, но все равно здоровье иногда подводит», — сказал Канарейкин.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 шайба.

Ранее Капризов установил уникальный рекорд «Миннесоты».

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