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Назван самый дорогой игрок РПЛ

Cies назвал Угальде из «Спартака» самым дорогим футболистом РПЛ

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IMAGO/Global Look Press

Аналитический интернет-портал Cies Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Первое место в списке занял костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

Форвард перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Портал оценил его стоимость в €24,8 млн. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова» на турнире в межсезонье. В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч. В РПЛ Угальде дебютировал 2 марта в матче против «Зенита». На счету форварда две игры в чемпионате России и ноль результативных действий.

Вторым в этом рейтинге стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (€23,1 млн). Колумбиец в текущем сезоне провел в РПЛ 18 матчей, оформив 15+1. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Тройку самых дорогих игроков российского чемпионата замкнул Эдуард Сперцян из «Краснодара» (€21,8 млн). Армянский нападающий провел в РПЛ 19 матчей (8+2).

В пятерку самых дорогих игроков РПЛ также вошли Никита Кривцов («Краснодар», €19,2 млн) и Клаудиньо («Зенит», €19,1 млн).

Ранее известный агент заявил, что бразильские игроки едут в Россию только из-за денег.

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