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«Спартак» уступает 0:2 по матчам в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

«Спартак» проиграл «Металлургу» во втором подряд матче серии Кубка Гагарина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

19 марта магнитогорский «Металлург» на своем льду принимал московский «Спартак» в четвертьфинальном матче Кубка Гагарина и одержал победу со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Егор Коробкин в начале заключительного периода.

После этой встречи счет в серии стал 2:0 в пользу «Металлурга». Следующий матч между этими командами пройдет в Москве 21 марта.

В других четвертьфинальных парах «Локомотив» ведет 2:0 в серии с омским «Авангардом». В предыдущем матче ярославцы разгромили соперника со счетом 7:0. Московское «Динамо» уступает в серии с «Трактором» 0:2. В противостоянии СКА и «Автомобилиста» впереди екатеринбуржцы 1:0. Свой второй матч серии соперники проведут 19 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее защитник хоккейного «Динамо» сравнил себя с экстрасенсом.

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