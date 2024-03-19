В МОК объяснили, почему случаи России и Израиля нельзя сравнивать

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет Израиля не был отстранен из-за конфликта в секторе Газа, поскольку не нарушал Олимпийскую хартию в отличие от Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит издание Le Monde.

«ОКР хочет распространить свое влияние на другие регионы. Это нарушение целостности Национального олимпийского комитета Украины. Они говорят, что спортсмены из ЛНР или ДНР должны быть российскими спортсменами. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии», — заявил Бах.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России.