«Краснодар» уволил Ивича с поста главного тренера команды

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич уволен с поста главного главного тренера команды, сообщает сайт клуба.

Причины увольнения специалиста не сообщаются.

«ФК «Краснодар» благодарит Ивича за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в сообщении.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита».

12 марта «Краснодар» вылетел из Кубка России, уступив подмосковным «Химкам». Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0.

«Краснодар» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, в рамках которого проиграл московскому ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

Ранее Ивич назвал вылет из Кубка России «нехорошим результатом».