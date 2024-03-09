Экс-футболист сборной Бразилии: я не боялся ехать в Россию

Бразильский новичок «Родины» Марсиньо рассказал, были ли у него опасения перед переездом в Россию. Его слова передает «Чемпионат».

«Я общался с Келлвеном (футболист ЦСКА — «Газета.Ru»), потому что совсем недавно мы играли вместе в «Атлетико Паранаэнсе». Он все мне рассказал — какой хороший город, атмосфера, давал советы. Но и до этого я не боялся сюда ехать. Думаю, все, что говорят сейчас плохое о России, это все не так», — сказал бразилец.

Бразилец перешел в «Родину» 23 февраля из кипрского «Пафоса».

В 2019 году защитник вызывался в расположение главной сборной Бразилии для участия в товарищеских матчах против сборных Сенегала и Нигерии. Первым профессиональным клубом в карьере Марсиньо стал «Ботафого», чью юношескую академию он закончил. Помимо «Ботафого», защитник выступал за клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия», и «Америка Минейро».

По информации портала Transfermarkt, стоимость Марсиньо составляет €500 тыс. После 21 тура в розыгрыше первенства Первой лиги «Родина» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

Ранее лидер РПЛ «Краснодар» проиграл «Ростову».