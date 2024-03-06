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В Госдуме оценили возможность подать иск в ЕСПЧ на Международный паралимпийский комитет

Депутат Журова: ЕСПЧ может рассматривать наш иск из-за паралимпийцев пять лет

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что Европейский суд по правам человека будет всячески затягивать дело, если Россия подаст иск из-за дискриминационного решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по допуску российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе на Паралимпиаду-2024 в Париже.

«Мы можем подать, но ЕСПЧ рассматривает все эти дела за один месяц, только когда им надо. А когда им не надо, то могут рассматривать и пять лет. Суд на сто процентов ангажирован. Дело Магнитского они рассмотрели в момент, а какие-то другие дела могут не рассматривать и десятилетиями. По тем вопросам, которые им не нравились. Там же очередь по рассмотрению дел. Понятно, что пройдут годы, и все будет не актуально, как минимум. И потом нам скажут: а чего вы хотите, вот же спортсменов допустили до участия, где здесь права человека нарушены?» — считает Журова.

МПК допустил российских и белорусских атлетов к Паралимпийским играм в Париже в нейтральном статусе, выставив ряд жестких условий. Нейтральные спортсмены не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр, не смогут использовать национальные символы и цвета и не должны служить в вооруженных силах или силовых ведомствах.

Ранее Светлана Журова назвала полюбившуюся компьютерную игру.

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