Соболев и Джикия стали худшими игроками «Спартака» из-за лишнего веса

Нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия стали худшими полевыми футболистами «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

У указанных игроков были выявлены худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки. По этому аспекту хуже них оказались все три голкипера команды, однако для игроков на этой позиции такое — в порядке нормы.

Карпов отмечает, что подобная проблема возникла у Соболева из-за того, что он пропустил неделю сборов по медицинским показаниям. Отмечается, что в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (0:0) он сыграл только потому, что отсутствовал Квинси Промес.

Однако сам «Спартак» отрицает наличие подобных проблем у футболистов.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы красно-белых.

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