Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболев и Джикия стали худшими игроками «Спартака» из-за лишнего веса

Журналист Карпов: Джикия оказался в числе худших в «Спартаке» по физподготовке

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия стали худшими полевыми футболистами «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

У указанных игроков были выявлены худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки. По этому аспекту хуже них оказались все три голкипера команды, однако для игроков на этой позиции такое — в порядке нормы.

Карпов отмечает, что подобная проблема возникла у Соболева из-за того, что он пропустил неделю сборов по медицинским показаниям. Отмечается, что в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (0:0) он сыграл только потому, что отсутствовал Квинси Промес.

Однако сам «Спартак» отрицает наличие подобных проблем у футболистов.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы красно-белых.

Ранее бывший тренер сборной России назвал имя основного кандидата на вылет из РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами