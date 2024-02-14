IIHF обвинили в попадании под влияние МОК из-за России

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) попала под влияние Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому приняла решение продлить отстранение России. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Этот сезон мы пропускаем, а уже сезон с Олимпиадой непонятно, плюс Игры по отдельному решению будут приниматься. То есть, не нужно квалификацию проходить и так далее, якобы по отдельному решению будет Международная федерация хоккея принимать. Никакого отношения к спорту решение отстранить Россию не имеет, не справедливое и не спортивное. Просто IIHF попала под влияние МОК», — заявил Свищев.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Сборные России, а также Белоруссии решением IIHF пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года, без них пройдет мировое первенство и в 2024 году. Такое решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета международным федерациям не допускать российских атлетов до соревнований. Российские хоккеисты потеряли возможность выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россию лишили права принять молодежный чемпионат мира — 2023.

Ранее стало известно, когда IIHF рассмотрит участие россиян в Олимпиаде.