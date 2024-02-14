Во Франции Головина назвали одним из лучших игроков Лиги 1

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин проводит свой лучший сезон в чемпионате Франции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он никогда не был так важен для своей команды. Это касается результативных действий и влияния на игру. Можно ли назвать Головина звездой чемпионата Франции? Он недостаточно харизматичен, чтобы быть звездой Лиги 1. Но он, безусловно, один из лучших игроков нашего чемпионата», — сказал Леклер.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на один балл.

Ранее Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции.