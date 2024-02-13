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Защитника «Спартака» назвали «отрезанным ломтем»

Комментатор Орлов исключил переход Джикии в «Зенит»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном усилении «Зенита» игроками из других команд Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, он исключил переход в стан сине-бело-голубых защитника Георгия Джикии.

«Джикия в «Зените»? Да перестаньте! Джикия — это вообще отрезанный ломоть. А Чалов, если он захочет сам, почему нет. Антон Миранчук — вряд ли, он за границу поедет, есть у него предложения. А что касается русского паспорта — у нас же сейчас есть Васильев и Коваленко. Они все время сейчас тренируются в основе», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне игрок потерял место в основном составе красно-белых — по информации СМИ, у него конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ранее Самедов заявил, что Джикия должен остаться в «Спартаке».

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